Spółkę Recyclix opisywaliśmy w DGP jako pierwsi w marcu 2017 r. Biznes w uproszczeniu miał polegać na inwestowaniu w odpady do recyklingu. Człowiek wpłacał Recycliksowi pieniądze , w zamian za to otrzymywał wirtualne śmieci. Firma skupywała odpady, po czym je rzekomo przetwarzała i sprzedawała. Zyskiem miała dzielić się z inwestorami. Ile można było na tym zarobić? 14 proc. miesięcznie. Co – z uwagi na procent składany – miało dawać prawie 400 proc. w skali roku. Według szacunków samej firmy zaufało jej ok. 100 tys. Polaków. Według naszych, mogło ich być ok. 30 tys. osób.