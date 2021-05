Wzrost cen jest pierwszą od dawna dobrą wiadomością dla branży, choć jej przedstawiciele podchodzą do niej z ostrożnym optymizmem. – Wraz ze wzrostem cen stali na całym świecie i kosztów frachtu, import do Europy stał się nieopłacalny. Klienci muszą zatem polegać głównie na dostawach z europejskich hut, a te, mimo dużego obłożenia, nie są skore do uruchamiania wygasłych pieców, bo jest to proces długotrwały, ekonomicznie ryzykowny i kosztowny. Na to nałożyły się wzrosty cen złomu, rudy oraz praw do emisji, które skutecznie odstraszają huty od uruchamianiem kolejnych mocy. W efekcie stali płaskiej na rynku jest bardzo mało, huty regularnie podnoszą ceny na dostawy odległe o kilka miesięcy, a dystrybutorom, którzy są ogniwem łączącym ich z odbiorcą końcowym, coraz trudniej wyjaśniać klientom kolejne podwyżki – tłumaczy Iwona Dybał, prezes zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.