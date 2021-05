Choć dane Morningstar są szczątkowe (należący do grupy Alibaba Tmall według szacunków analityków Bloomberga odpowiada za ok. 10 proc. całej sprzedaży Nike i Adidasa na chińskim rynku), to jasno pokazują spadkowy trend. Do problemów przyznają się sami producenci. Chociaż nie podają dokładnych liczb, to wskazują, że akcja miała też odbicie w sprzedaży stacjonarnej. Jak mówił w ubiegłym tygodniu Kasper Rørsted, szef Adidasa, firma odnotowała „znaczący spadek ruchu w kanałach fizycznych i cyfrowych pod koniec marca”.