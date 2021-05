– Braki chipów dotyczą całej branży i będą utrudniać nie tylko produkcję, ale też sprzedaż. Klienci zapewne nie zrezygnują całkowicie z zakupów, ale będą one realizowane później. Już teraz niektóre modele mają po sześć, dziewięć miesięcy opóźnienia. To wpłynie na liczbę rejestracji – ocenia Faryś. Z drugiej strony skutki braków mogą być niwelowane przez zastrzyk finansowy z Europejskiego Funduszu Odbudowy. – Można się spodziewać, że wsparcie skierowane nie tylko do Polski, ale też bogatych państw Zachodu, z którymi jesteśmy powiązani gospodarczo, pozytywnie wpłynie również na popyt na samochody. To daje nadzieję na szybszy powrót do sprzedaży sprzed pandemii – dodaje szef PZPM. Nowe dane z największych rynków Europy trudno porównywać do ubiegłorocznego kwietnia. W części państw całkowicie zamknięto wówczas salony, przez co zdołano tam zarejestrować zaledwie po kilka tysięcy sztuk samochodów. Niemniej jednak wszystkie kraje odnotowały spadki względem marca 2021 r., a ich wyniki są też gorsze niż w kwietniu 2019 r.