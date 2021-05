Pod koniec kwietnia za 1 kg masła w blokach trzeba było zapłacić 17,76 zł, o 20 proc. więcej niż na początku roku. To najwyższy poziom od marca 2019 r., kiedy jego cena przekraczała 18 zł za 1 kg. Zmiana cen uderza też w klientów indywidualnych. Masło w kostkach kosztuje już 18,23 zł za 1 kg, o ponad 10 proc. więcej niż w styczniu. Przy tak dynamicznych wzrostach pojawia się pytanie, czy będziemy mieli do czynienia z powtórką sytuacji z 2017 r., kiedy ceny masła osiągnęły rekord. Zdaniem ekspertów nie powinno do tego dojść, bo powody wzrostów są inne.