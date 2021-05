Zyska też mały handel. Jak wyjaśnia Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu, to sprawa dużej wagi, bo pozwoli małym sklepom poszerzyć asortyment o alkohole rzemieślnicze i z segmentu premium. W ocenie ekspertów z KIG jest jeszcze jeden powód, dla którego warto zwrócić uwagę na konieczność szybkiego uregulowania kwestii. Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który w połowie kwietnia pojawił się w Sejmie. Jej celem jest uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług (głównie przez internet) konsumentom końcowym oraz zapewnienie, by był on prawidłowo płacony. – Dotyczy on kwestii podatkowych. Przy tej okazji jednak można uregulować również inne kwestie związane z e-commerce w Polsce – dodaje Karolina Opielewicz.