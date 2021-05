Na razie trudno mówić o szczegółach inwestycji, bo pomysł jest na wstępnym etapie. Wiadomo, że kolejka miałaby połączyć trzy wymienione gminy i przebiegać przez najpopularniejszy fragment Pienin. – Nie mamy dużej możliwości rozbudowy dróg, żeby usprawnić komunikację pojazdów , a jednocześnie chcemy uatrakcyjniać region i dostosowywać do potrzeb turystów – zaznacza Jan Dyda, wójt gminy Krościenko nad Dunajcem. – Takie podejście w naszych wspólnych dyskusjach było podstawą, by przystąpić do przeanalizowania możliwości budowy kolei łączącej w przyszłości początek i koniec spływu Dunajcem – dodaje.