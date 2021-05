– Nie kwestionujemy lockdownu, ale skoro jest to umowa kontynuowana od 2015 r., PZU zgodziło się na jej zapisy, a polisa co roku jest opłacana, to oczekujemy realizacji zapisów – dodaje Piotr Krajewski, broker ubezpieczeniowy, prezes firmy CARE, który brał udział w negocjacjach. – Polisa ubezpieczeniowa dla takiego budynku musi obejmować zarówno „business interruption”, jak i ubezpieczenie samego mienia. Nie każdy podmiot może taką umowę wynegocjować, nie każdy ubezpieczyciel może sobie na nią finansowo pozwolić. W przypadku Marriottu i PZU jednak tak właśnie jest.