Premier powtarza jak mantrę, że do wzrostu gospodarczego niezbędne są inwestycje, dlatego SOR zakłada trwałe zwiększenie stopy inwestycji i ich jakości. Trudno nie zgodzić się z tą diagnozą, bowiem gospodarka Polski charakteryzuje się niskimi nakładami inwestycyjnymi, które stymulują wzrost zatrudnienia. Stopa inwestycji jest niższa niż średnia dla Unii Europejskiej i najniższa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd ambicją rządu było, aby w 2020 r. inwestycje osiągnęły wartość pomiędzy 22 a 25 proc. PKB. Nie udało się zrealizować tego celu. Stopa inwestycji zamiast wzrosnąć, spadła. Inwestycje w Polsce jako procent PKB zmniejszyły się z poziomu 20,7 proc. w 2011 r. do 17,1 proc. w 2020 r. To wynik zdecydowanie gorszy niż odnotowany np. w Estonii (31,3 proc.), Czechach (25,1 proc.) czy Rumunii (24,6 proc.). Gdy w Polsce inwestycje spadały, w UE średnio wzrosły z poziomu 20,8 proc. do 21,6 proc. PKB. Nie jest to zaskoczeniem. Od dawna widać, że przedsiębiorstwa w Polsce cechuje awersja do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, co może wynikać nie tylko z obecnej sytuacji pandemicznej, ale także z niepewności odczuwanej przez firmy na skutek niespójnych zapowiedzi i działań rządu w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego. Nawet jeśli podejmują ryzyko i inwestują, to wciąż zbyt mało w badania i rozwój (B+R).