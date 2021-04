Po drugie, powszechnie żywi się przekonanie, że unijne miliardy przyczynią się do wydatnego przyspieszenia inwestycyjnego. W świetle dotychczasowych doświadczeń przekonanie to jest nieuzasadnione. W latach 2004–2020 (od początku obecności Polski w UE) gros płatności netto trafiających do Polski można zakwalifikować jako mające przeznaczenie inwestycyjne. Szacuję, że takie przeznaczenie mogło mieć ok. 111 mld euro, z sumy ogólnej wynoszącej ok. 133 mld. Jednak w latach 2004–2019 udział inwestycji w produkcie krajowym brutto (PKB) był niski – 19,8 proc. Jest to mniej niż w latach przygotowań do przystąpienia do UE (1998–2003), gdy udział ten wynosił 21,5 proc. Nawet za Jaruzelskiego, w skrajnie kryzysowych latach 80., udział ten był wyższy (20,9 proc.). Owszem, od 2004 r. obserwujemy wzrost udziału inwestycji sektora publicznego (średnio do 4,4 proc. PKB – z 3 proc. w latach 1998–2003). Jednocześnie jednak obniżył się udział inwestycji sektora prywatnego, odpowiednio z 18,5 proc. do 15,4 proc. Nie bagatelizuję korzyści wynikających z upiększania centrów miast nowymi wodotryskami, okalania dróg betonowymi płotami dźwiękochłonnymi i innych inwestycji publicznych tego rodzaju. Bez dwóch zdań, wykonawcy owych jakże istotnych publicznych zadań inwestycyjnych mają wszelkie powody do zadowolenia. Jednak w ostatecznym rachunku o przyszłości gospodarczej kraju zadecyduje kapitał produkcyjny inwestowany przez sektor prywatny. Transfery z UE niczego tu nie poprawiły – nowego kapitału prywatnego jest po prostu bardzo mało.