W I kwartale w Polsce wyprodukowano 8,4 mln hl piwa, o 5,9 proc. mniej niż rok wcześniej. W przypadku wódki był wzrost o 2,9 proc., do 226 tys. hl (w przeliczeniu na czysty alkohol). Produkcja win owocowych (obejmuje m.in. cydr) zwiększyła się o 15,6 proc., do 168,3 tys. hl – wynika z danych GUS

– Efekty zaczynają przynosić krajowe przepisy, które precyzyjnie zdefiniowały kategorie wyrobów, określając zasady ich produkcji oraz parametry. Warto podkreślić, że nasze regulacje są najbardziej szczegółowe w całej Unii Europejskiej i że stawiają wysokie wymagania co do udziału soku owocowego. Z tego względu nasze wina owocowe obecnie cieszą się wysoką renomą i są z powodzeniem eksportowane – tłumaczy Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Perspektywicznym zastosowaniem win owocowych może być wykorzystanie ich jako bazy do wytwarzania wyrobów aromatyzowanych, których popularność na świecie rośnie. Barierą jest jednak niejasność przepisów dotyczących klasyfikacji win owocowych, do których dodano aromaty, co ma przełożenie na naliczanie akcyzy. W przypadku win produkowanych z winogron wątpliwości nie ma, co powoduje, że producenci rezygnują z wykorzystania wina jabłkowego na rzecz importowanej bazy winogronowej.