Dane o nowych zamówieniach to znak, że dobra koniunktura się utrzyma w kolejnych miesiącach. Wskazują na to również świetne wyniki kwietniowych badań PMI w Europie. Wśród menedżerów firm przemysłowych strefy euro zdecydowanie przeważają optymiści, bo wskaźnik osiągnął 63,3 pkt. Nie dość, że europejski przemysł jest w fazie ekspansji, to jeszcze tak dobrego odczytu indeksu nie było w całej historii tych badań. – Sektor produkcyjny przechodzi boom. Odbudowa zapasów , inwestycje w nowe maszyny i rosnący optymizm co do perspektyw przyczyniają się zarówno do dalszego wzrostu produkcji, jak i coraz większej liczby zamówień – komentował Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit, które prowadzi badania.