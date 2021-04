Do 88,5 mld zł urosła w ub.r. wartość inwestycji gospodarstw domowych w spółki giełdowe. Saldo kupna i sprzedaży akcji wyniosło 8,3 mld zł. To najlepszy wynik od 13 lat. WIG – szeroki indeks warszawskiej giełdy niewiele się zmienił. Może to oznaczać, że popularnością cieszyły się inwestycje w akcje spółek zagranicznych. Obecnie są one możliwe z poziomu aplikacji w komórce. Giełdowe inwestycje w akcje Polaków odpowiadały w końcu ub.r. 3,8 proc. PKB. To najwyższy poziom od prawie dekady.