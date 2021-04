Policjant wchodzi do siłowni i fotografuje dowody osobiste klientów...

Od początku pandemii policja skontrolowała ponad 1,8 mln sklepów i 137 tys. restauracji, 52 tys. hoteli i ponad 1,4 mln innych miejsc. Łącznie nałożono ponad 481,5 tys. mandatów, skierowano ponad 68 tys. wniosków o ukaranie do sądu oraz blisko 295 tys. osób pouczono.

– Ogromna większość przedsiębiorców stosuje się do wprowadzonych ograniczeń. Odsetek otwieranych wbrew prawu obiektów w stosunku do ogólnej ich liczby ma marginalny charakter – dodaje rzecznik GIS.

To zdanie podzielają przedstawiciele zamkniętych branż. W pierwszym impulsie wielu przedsiębiorców zadeklarowało, że nie będzie zamykać biznesów – z pierwszych ankiet grupy Beauty Razem wynikało, że nawet 90 proc. biznesów może pozostać otwartych. Jednak gdy opadły emocje, ponad 71 proc. przedstawicieli branży zadeklarowało, że przestało pracować. Jak twierdzi Michał Łenczyński, założyciel Beauty Razem, rząd w pakiecie pomocowym uwzględnił postulaty branży, dlatego można przypuszczać, że liczba wstrzymanych działalności jeszcze bardziej się zwiększyła.

Częstsze kontrole potwierdza też branża fitness. – Na początku kwietnia kontrole wyraźnie się nasiliły. W wielu przypadkach policja kazała zamknąć klub bądź wręcz siłowo ściągała klientów z bieżni. W związku z przekroczeniem uprawnień złożono ponad 100 zawiadomień do prokuratury. Interwencje uzasadniano rozkazem zastępcy komendanta głównego Tomasza Szymańskiego. Naszym zdaniem jednak była ona niezgodna z obowiązującym prawem, a większość klubów działała zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem – stwierdza Tomasz Napiórkowski, założyciel Polskiej Federacji Fitness. Jak dodaje, akcja policji spowodowała, że część klubów, zwłaszcza dużych sieci, które zdecydowały się wcześniej na otwarcie, w obawie przed nękaniem klientów zawiesiło swoją działalność.

Kontrole ustały natomiast w stosunku do już wcześniej ukaranych przedsiębiorców. W rozmowach z DGP potwierdzają to właściciele lokali gastronomicznych z województwa podlaskiego, wielkopolskiego czy lubuskiego, którzy zdążyli już dostać karę z sanepidu.

Polska Izba Hotelarzy dziś rozpoczyna akcję, w której zachęca przedsiębiorców do otworzenia się na weekend majowy zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Będzie zachęcać hotele pobytowe przede wszystkim z miejscowości wypoczynkowych do tego, by prowadziły działalność medyczną, której funkcjonowanie jest dozwolone. – Hotele mogą pełnić istotną funkcję w zakresie prewencji ochrony zdrowia Polaków. Społeczeństwo potrzebuje podreperować swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Hotele mogą leczyć – wyjaśnia Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy (PIH).