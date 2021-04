– Jeszcze 25 lat temu Wietnam praktycznie nie miał własnego hutnictwa. Teraz jego moce osiągają nawet 25 mln ton. Podobny wzrost odnotowują inne kraje Azji. Korea Południowa 20 lat temu była w podobnej sytuacji, a dziś jej zdolności to ok. 60 mln ton. Indie produkowały raptem ponad 40 mln, dziś ich możliwości to ok. 110 mln ton, a w 2025 r. chcą prawie podwoić ten wynik. To pokazuje jak tamte kraje budują swoją potęgę w analogiczny sposób do powojennej Europy – opierając ją na stali i węglu – ocenia Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH).