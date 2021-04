Dane ACEA rysują nieprecyzyjny obraz. Z jednej strony to nadal dużo poniżej dziesięcioletniej średniej dla tego okresu z czasów przedpandemicznych (o ok. 13 proc.). Z drugiej – liczba nowo zarejestrowanych pojazdów (prawie 1,4 mln sztuk) jest największa od czerwca 2019 r. Marcowy wynik był na tyle dobry, że udało się przełamać spadkowy trend, w który branża wpadła jeszcze przed pandemią. W całym I kw. popyt na samochody był większy niż rok wcześniej, przy czym wyraźny wzrost zanotował rynek unijny (wzrost rejestracji o 3,2 proc.). Przedstawiciele producentów sygnalizują, że popyt jest coraz mniejszym problemem, klienci wracają do dealerów – kłopot to zaburzenia w dostawach komponentów.