Mniej szczęścia mają producenci samochodów . Nie dość, że ich również dotyka wzrost cen stali, to od końca ubiegłego roku mają również problem z dostępem do półprzewodników. Z tego właśnie powodu do końca kwietnia wstrzymano pracę zakładu Volkswagena we Wrześni pod Poznaniem. Zarówno gliwicki Opel, jak i tyski zakład FCA jak na razie nie zmniejszały produkcji w związku z niedoborem części, ale jak deklarują przedstawiciele obu fabryk, liczą się z taką ewentualnością i na bieżąco monitorują sytuację. Na szczęście skok cen komponentów nie jest dla nich zbyt dotkliwy. – Nie jest to odczuwalny problem. Wynika to jednak z wcześniej zakontraktowanych wielkości i cen zakupu surowców, w tym stali, od naszych dostawców – tłumaczy Rafał Grzanecki, rzecznik FCA w Polsce.