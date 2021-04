Należące do grupy zakłady we Francji produkujące części do transportu samochodowego i kolejowego otrzymały od francuskiego rządu pożyczkę w wysokości 20 mln euro na bieżącą działalność, bo również miały problemy z utrzymaniem płynności. Trwają rozmowy z wierzycielami. Jak z kolei donosi „Financial Times”, huta w rumuńskim Gałaczu ma problemy z zapłatą za swoje uprawnienia do emisji CO2. Kłopoty finansowe ma też czeski kombinat w Ostrawie, w którym przedwczoraj związki zawodowe wydały ostrzeżenia o strajku w związku z niepewną przyszłością spółki i ewentualnym transferem środków bądź uprawnień do emisji z Czech do innych zakładów grupy. A jeszcze rok temu, po przejęciu obu kombinatów od ArcelorMittal, GFG kreśliło ambitne plany rozbudowy obu hut i przystosowania ich za ok. 2 mld euro do nowych wymogów europejskiej polityki klimatycznej.