– Region jest dla tych, którzy potrzebują dużej mocy obliczeniowej, dla tych, którzy chcą korzystać z bardzo bezpiecznej infrastruktury, oraz dla tych, którym zależy na przechowywaniu danych na terenie Polski – wylicza Magdalena Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Polsce. – To również rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują najnowocześniejszych technologii i aplikacji , a nie chcą zajmować się utrzymywaniem własnej infrastruktury i inwestować w dodatkowe zasoby z tym związane – dodaje.

– Obecność Google’a w Polsce zwiększy zainteresowanie technologią chmury obliczeniowej wśród klientów. Więc w dużej skali będzie to dla nas dobre zjawisko – komentuje Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro, polskiej firmy specjalizującej się w usługach chmurowych. – A kiedy klienci zaczną myśleć o cyfrowej autonomii i suwerenności, to zwrócą swoje zainteresowanie w stronę dostawców europejskich, a w tym polskich, tak jak CloudFerro – dodaje.

Dostawcy z USA są obecnie głównymi graczami na rynku chmury obliczeniowej zarówno na świecie, jak i w Polsce. – Tak duże inwestycje w naszym kraju jak Region Google Cloud świadczą o dużej atrakcyjności regionu oraz docenieniu kompetencji naszych inżynierów. Jednak musimy pamiętać, że jest to firma amerykańska, podlegająca ustawodawstwu spoza Europy. Na przykład Cloud Act powoduje obowiązek dla amerykańskich firm ujawnienia danych użytkowników na zlecenie amerykańskiego sądu, bez względu na to, gdzie te dane są przechowywane – wskazuje Krzyżanowski.

– Dane są zawsze własnością naszych klientów i całkowicie w ich dyspozycji – zapewnia Artur Waliszewski, dyrektor biznesowy Google w Europie Środkowo-Wschodniej. – Mogą je przenieść, mogą je zaszyfrować. Chmura to jest infrastruktura, natomiast to, co jest najważniejsze dla każdej firmy, czyli dane, pozostaje jej własnością – dodaje.