Jednak niewiele z tego wynika, bo ci sami respondenci rzadko deklarują zrywanie współpracy z nierzetelnym partnerem. Przyznaje się do tego co trzeci pytany. I to może być wytłumaczenie, dlaczego ubezpieczyciele nie widzą pogorszenia moralności płatniczej w swoich statystykach. Przedstawiciele Coface, KUKE i Euler Hermes mówią jednym głosem: w windykacji nie widać wzrostu wartości spraw, deklarowane terminy zapłaty też się nie wydłużyły.

Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka w Coface, wiąże to z ciągle obecną pomocą państwa, która zabezpiecza firmom płynność. Stąd mogą one nie mieć mocnej motywacji, by ściągać należności od kontrahentów za wszelką cenę.

– Inną metodą stosowaną przez przedsiębiorców jest rozkładanie dostaw na mniejsze partie przy dalszym udzielaniu kredytu kupieckiego. Dotyczy to głównie sprzedaży na rzecz branży HoReCa (hotele, restauracje, catering – red). Do interwencji i windykacji zgłaszane są teraz niezapłacone faktury na znacznie niższe kwoty niż przed pandemią – mówi Tomasz Ślagórski.

W podobnym tonie wypowiada się Tomasz Starus, członek zarządu odpowiedzialny za ocenę ryzyka w Euler Hermes. Według niego dużym wyzwaniem dla firm będzie teraz odpowiednio wczesne wykrywanie, u których kontrahentów ryzyko zaburzeń w płatnościach będzie rosło. Może też częściej występować efekt domina. I to już w drugiej połowie tego roku, gdy ustaną rządowe programy pomocowe, a część wcześniej udzielonego wsparcia firmy będą musiały oddać. I choć powinno nadejść popandemiczne ożywienie w gospodarce, to jednak odrabianie strat trochę potrwa.

– Większość branż nie powróci do poziomu obrotów i rentowności sprzed kryzysu aż do początku 2022 r. Niemniej niektóre, jak te powiązane z transportem lotniczym oraz handlem detalicznym artykułami niespożywczymi, na tle ogółu przedsiębiorstw znajdują się w bardziej niekorzystnej sytuacji. One prawdopodobnie nie powrócą do poziomu sprzed kryzysu aż do 2023 r. – uważa Starus.