Pandemia zmusiła nas do pracy zdalnej i nauczania domowego. Swoboda działalności gospodarczej, dostęp do ochrony zdrowia czy kontakty społeczne nagle przestały być znanymi nam pewnikami. Stojąc w obliczu tych zmian, zadajemy sobie pytania: „Jakiej przyszłości chcemy dla Polski i dla Europy? Jak możemy dostosować się do nowej sytuacji, zachowując jednocześnie to, co dla nas najcenniejsze?”.

Już od kwietnia ub.r., za pośrednictwem inicjatywy inwestycyjnej stworzonej w odpowiedzi na pandemię, udzielaliśmy wsparcia regionom, które najbardziej tego potrzebowały. I robimy to nadal: dostarczamy respiratory do Hiszpanii, testy laboratoryjne do Włoch, infrastrukturę na potrzeby nauczania cyfrowego dla Polski i Chorwacji – to tylko niektóre z naszych działań. Zmobilizowaliśmy już w całej Europie ponad 22 mld euro. W chwili, gdy powstawał ten tekst, dostarczyliśmy prawie 500 tys. małych i średnich przedsiębiorstw kapitał obrotowy, który pomoże im utrzymać się na rynku. Zapewniliśmy też wsparcie dla 2,5 mln osób w ramach krótkoterminowej organizacji pracy lub opieki zdrowotnej.

Choć walka z pandemią nadal trwa, potrzebujemy również planu trwałej i długoterminowej odbudowy. Dzięki finansowaniu z polityki spójności i nowego RRF wiele krajów i regionów będzie dysponowało w nadchodzących latach europejskim budżetem inwestycyjnym dwa lub trzy razy większym niż zwykle. W przypadku Polski finansowanie w ramach polityki spójności na lata 2021‒2027 oraz instrumentów naprawy gospodarczej wyniesie łącznie ok. 130 mld euro (593 mld zł). Jest to wsparcie na niespotykanym dotąd poziomie, z którego większa część będzie skoncentrowana na najbliższych czterech latach. Polska powinna wykorzystać tę okazję do sprostania wyzwaniom związanym z odbudową po pandemii oraz do modernizacji, cyfryzacji i dekarbonizacji gospodarki . Jest to szansa na przyspieszenie ekologizacji we wszystkich sektorach, na przejście na czystszą produkcję energii, nieemisyjny transport, tworzenie miejsc pracy w nowej, bardziej zielonej działalności gospodarczej, ochronę różnorodności biologicznej i środowiska. W tych wysiłkach powinno wziąć udział jak najszersze grono zainteresowanych stron, aby zapewnić poczucie odpowiedzialności za wspólny wysiłek i zaangażowanie.

Po pierwsze, ożywienie gospodarcze musi dotyczyć wszystkich Europejczyków i regionów. Lekcja wypływająca z historii gospodarczej jest oczywista: po każdym kryzysie niektóre regiony stają z powrotem na nogi, podczas gdy inne mogą utrzymywać się w stagnacji lub zapaści przez co najmniej 10 lat. Ilekroć spotykam się z decydentami różnych szczebli, zawsze podkreślam, że nie możemy odbudować połowy Europy, podczas gdy druga połowa pozostanie w tyle. Długoterminowe tendencje dają jednak powody do niepokoju: od ponad 10 lat regularnie publikujemy indeks konkurencyjności regionalnej. W przypadku kilku państw członkowskich wskazuje on na utrzymującą się i rosnącą przepaść między regionami: kilkoma dużymi miastami, często stolicami, a resztą kraju. Istnieje ryzyko, że bez podjęcia działań mitygujących nie osiągniemy w przyszłości zrównoważonego wzrostu wśród krajów członkowskich i w ich obrębie.

Europa ma wspólną wizję tego, co chcemy osiągnąć do 2030 r. Potrzebujemy zatem jasnych wizji pokazujących cele każdego kraju w perspektywie kolejnych 10 lat. Takie kompleksowe strategie powinny obejmować reformy niezbędne do modernizacji administracji, polityk i ram działania. Strategie te powinny również zawierać szczegółowe informacje na temat odpowiednich inwestycji, prywatnych i publicznych, w tym wsparcia europejskiego, które umożliwią ich realizację.

Po trzecie, podmioty lokalne i obywatele muszą być pełnoprawnymi partnerami. Podejmujemy fundamentalne decyzje dotyczące przyszłości: tak szeroko zakrojone decyzje wymagają konsultacji. W polityce spójności kierujemy się zasadą partnerstwa, skupiając podmioty regionalne i lokalne, partnerów społecznych i lokalne wspólnoty. Osobiście zobowiązuję się zadbać o to, by w miarę przygotowywania programów polityki spójności szybkie działanie było połączone z prawdziwym partnerstwem. Europa bliższa obywatelom to coś więcej niż tylko partnerstwo: oznacza to również zapewnienie, by dostępne środki finansowe docierały do obywateli. To oni muszą dostrzegać w swoim codziennym życiu korzyści płynące z bycia w Unii oraz wymierne rezultaty europejskiej solidarności.