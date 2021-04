Z analizy EY wynika, że w ubiegłym roku wielkość obrotów w szarej strefie wyniosła 12,6 mld zł (co stanowi właśnie 46,7 proc. rynku gier hazardowych online). Oznacza to, że 14,4 mld zł obrotu wygenerowała legalna część branży. W opracowaniu czytamy, że legalne podmioty na stacjonarnym rynku hazardowym osiągnęły obroty na poziomie 11,7 mld zł. A wartość obrotów na całym rynku hazardowym online w Polsce osiągnęła prawie 40 mld zł. Z kolei w ujęciu przychodów netto (zdefiniowanych jako różnica między przychodami operatorów ze sprzedaży gier hazardowych i wypłaconymi wygranymi) EY oszacował szarą strefę na poziomie 1,1 mld złotych, co odpowiadało 34,5 proc. wartości przychodów netto na całym rynku hazardu online w Polsce w 2020 r.