Nord Stream 2 jest już ukończony w ponad 90 proc. Od 16 lutego rosyjski statek Fortuna znów układa rurę na dnie Morza Bałtyckiego, kończąc dwa odcinki – ok. 120 km w wodach duńskich i ok. 30 km w wodach niemieckich. Choć statek jest objęty sankcjami amerykańskimi, to do tej pory administracja Bidena nie wprowadziła kolejnych.