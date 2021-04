Ceny żywności na świecie rosną dziesiąty miesiąc z rzędu. Indeks publikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w marcu był na najwyższym poziomie od czerwca 2014 r. Wyniósł 118,5 pkt, co oznacza ponad 2-proc. wzrost w stosunku do lutego. W minionym miesiącu zdrożały przede wszystkim oleje roślinne, mięso i produkty mleczne, potaniały zboża i cukier. Ale porównując ceny z poprzednim rokiem, droższe jest właściwie wszystko. Indeks dla zbóż jest o 26,5 proc. wyższy niż w marcu 2020 r., dla produktów mleczarskich – o 16 proc., w przypadku olejów roślinnych jego wartość niemal się podwoiła.