Ktoś może oczywiście powiedzieć, że to żadna nowość. Otóż dla Niemców owszem, tak! U naszych zachodnich sąsiadów dominuje bowiem od lat narracja, w myśl której za oszałamiający sukces partii nazistowskiej winę ponosi… doświadczenie hiperinflacji z pierwszej połowy lat 20. Chyba najbardziej wpływowy niemiecki ekonomista (o silnym liberalnym nachyleniu) Hans Werner Sinn jest zwolennikiem takiej właśnie tezy i powtarza ją przy każdej możliwej okazji. Spragnionych szczegółów odsyłam np. do „wykładu gwiazdkowego” wygłoszonego przez Sinna w grudniu 2020 r. – rzecz wisi w całości na YouTubie i można sobie posłuchać. I nie jest to wcale błahy spór o historię. Skojarzenie „inflacja = hiperinflacja = Hitler = wiadomo co” do dziś bardzo mocno wpływa na realną politykę ekonomiczną Niemiec jako europejskiego mocarstwa. Sprawiając, że zawsze bliżej im do polityki deflacyjnej à la Bruning (vide kryzys w strefie euro w latach 2011–2015) niż do ekonomicznej alternatywy ze szkoły keynesowskiej, które dopuszczają traktowanie inflacji jako wentylu bezpieczeństwa chroniącego przed społecznym kataklizmem. Niemcy nie chcą tego robić, bo według nich to inflacja jest kataklizmem. A uważają tak właśnie z powodu błędnego podejścia do lekcji lat 1930–1932.