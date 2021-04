Jeszcze ostrożniejszy w przewidywaniach jest Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE – firmy zajmującej się m.in. ubezpieczaniem należności eksportowych. Według danych firmy na razie nie jest źle: wartość eksportu ubezpieczonego w styczniu i lutym przez KUKE była o ok. 20 proc. wyższa niż rok wcześniej. Ale może to być mylące, bo znacznie wzrosła liczba klientów pozyskanych przez firmę w poprzednim roku. ‒ Widzimy, że większa dynamika dotyczy sprzedaży na rynki krajów rozwiniętych, głównie Europy, co może zwiastować dalszą poprawę, gdy tylko zostaną zniesione w tych gospodarkach ograniczenia za sprawą postępującej akcji szczepień. Trzeba jednak pamiętać, analizując obroty eksportowe raportowane przez ubezpieczycieli, że w trakcie pandemii w części krajów doszło do spadku wykorzystania kredytu kupieckiego choćby z powodu ograniczenia limitów przez instytucje finansowe – przyznaje Tomasz Ślagórski. Dodaje, że swoje zrobiły ostatnie przetasowania w światowej polityce, jak brexit, który zwiększył ryzyko obrotu z Wielką Brytanią. W obawie o wypłacalność tamtejszych kontrahentów również wielu polskich eksporterów zaczęło preferować przedpłaty, co redukowało wartość odroczonych płatności do ubezpieczenia. To jeszcze bardziej utrudnia formułowanie prognoz. Wiceprezes KUKE mówi jednak, że pozostaje umiarkowanie ostrożny co do perspektyw polskiego eksportu w tym roku. ‒ Jest szansa na jego wzrost w przedziale 5‒10 proc. na fali globalnego ożywienia i dzięki utrzymywaniu się relatywnie słabego kursu złotego. Jest też szansa, dzięki otwieraniu europejskich gospodarek w kolejnych miesiącach, na silniejsze odbicie w eksporcie usług – liczą na to choćby firmy budowlane i transportowe – ocenia Tomasz Ślagórski.