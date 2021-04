80-procentowa obniżka czynszu podczas lockdownu oraz 50-procentowa przez trzy miesiące po nim – to nowy pomysł na wsparcie dla najemców. Właściciele galerii handlowych sprzeciwiają się tej propozycji, bo jak mówią po raz kolejny przerzuca się na nich koszty pomocy dla właścicieli sklepów i punktów usługowych, a te będą wyższe niż przy dotychczas obowiązującej abolicji czynszowej. Jak wyliczają, przy stosowaniu tej ostatniej tydzień lockdownu kosztuje ich ok. 190 mln zł. Na nowych warunkach tygodniowo właściciele obiektów traciliby wprawdzie 140 mln zł, ale przez obniżki czynszów o 50 proc. przez trzy miesiące po zniesieniu ograniczeń na ich konta nie wpłynęłoby aż ok. 1,15 mld zł – szacuje Polska Rada Centrów Handlowych.