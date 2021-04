Jaskrawym przykładem tego zjawiska był – i właściwie nadal jest – brak danych opisujących sytuację epidemiczną i skutki walki z kryzysem. Przez wiele miesięcy dane z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zbierał aktywista Michał Rogalski, wokół którego zgromadził się społecznie zespół amatorów statystyk. Dzięki ich wysiłkom powstała najbardziej profesjonalna, a zarazem ogólnodostępna baza danych opisujących stan epidemii. Jednak baza Rogalskiego, mimo że do dziś stanowi podstawowe źródło, nie zawiera wielu informacji niezbędnych do prowadzenia pogłębionych analiz. Nie jest to oczywiście zarzut wobec jej twórcy. Rzecz w tym, że w przestrzeni publicznej brakuje nawet ogólnodostępnych, aktualnych i kompleksowych danych o wieku, płci i chorobach współistniejących osób zmarłych na COVID-19 i hospitalizowanych z powodu choroby, długości ich pobytu w szpitalu, miejscu, strategii testowania itd. Co prawda rząd uruchomił dashboard z danymi, ale zrobił to dopiero 24 listopada zeszłego roku. Na dodatek sposób udostępnienia tych informacji oraz ich zakres pozostawiał (i mimo zmian nadal pozostawia) – delikatnie mówiąc – wiele do życzenia.