– Zaufali nam inwestorzy, którzy wsparli nas środkami na rozwój przenośnego laboratorium genetycznego na różne panele chorób do wykorzystania przez lekarzy, ratowników medycznych czy apteki . Ale to pandemia skłoniła nas do tego, by wykorzystać naszą wiedzę w zakresie genetycznej technologii izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych – mówi Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec, która dziś oferuje m.in. zestaw diagnostyczny do wykrywania SARS-CoV-2 (dwugenowy). W zeszłym roku firma złożyła 13 zgłoszeń patentowych, rok wcześniej – tylko dwa.