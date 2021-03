Z pewnością grupa potrzebuje wyjść z dołka, bo choć wydobywa poszukiwany węgiel koksowy, to jej strata za ubiegły rok wyniosła aż 1,5 mld zł wobec prawie 650 mln zł zysku netto za 2019 r. Znacznie spadły przychody ze sprzedaży węgla i koksu. Kozłowski tłumaczy to przestojami spowodowanymi pandemią i dużym spadkiem światowych cen węgla koksującego. Istotnie, jego średnie ceny spadły o ok. 30 proc. rok do roku. Już w listopadzie ubiegłego roku Polski Fundusz Rozwoju przyznał jastrzębskiej spółce 1 mld zł pożyczki płynnościowej w ramach tzw. dużej tarczy covidowej. Jak pisze PAP, w minionym roku JSW musiała też sięgnąć po większość środków z Funduszu Stabilizacyjnego, w którym na wypadek dekoniunktury zgromadzono ponad 1,8 mld zł.