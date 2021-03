Niemniej jednak już na podstawie tych pierwszych danych można zakładać, że zaczyn pod wzrost wydatków na konsumpcję, gdy tylko pandemia się skończy, już jest. Poza większą kwotą wpływającą co miesiąc do domowych budżetów w ubiegłym roku takim sygnałem o dużym konsumpcyjnym potencjale są też bieżące badania koniunktury konsumenckiej i inne dane , np. te o stopie oszczędności. Koniunktura pogorszyła się pod wpływem COVID-19, ale ankietowani przez GUS raczej nie narzekali na swoją sytuację finansową, co obawiali się tego w przyszłości. Choć pesymiści przeważają, to ich grupa malała i zwiększała się w rytm znoszonych i przywracanych obostrzeń. A to oznacza, że po zduszeniu trzeciej fali pandemii, wraz z postępującym programem szczepień, co w sumie będzie się przekładać na otwieranie gospodarki, nastroje wśród konsumentów mogą się poprawiać. Co zwykle widać we wzroście popytu.