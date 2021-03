Zawoalowanego poparcia inicjatywie udzielił prezydent Joe Biden, a w piątek do głosujących przyjechał jeden z liderów lewicy, senator Bernie Sanders. Zarządzający firmą, odpierając argumenty krytyków, kąśliwe komentowali akcje lewicowych polityków wzywających do zawiązania zrzeszenia. „Często mówię, że jesteśmy Sandersem wśród pracodawców, ale to nie do końca prawda, ponieważ my naprawdę zapewniamy postępowe miejsce pracy” – pisał na Twitterze Dave Clark, jeden z dyrektorów Amazona. Niespodziewanie inicjatywę wsparli też niektórzy republikanie, którzy oceniają, że rosnąca potęga Amazona może naruszać przepisy antymonopolowe.