Samo rozładowanie zatoru, który do dziś jest na kanale, potrwa co najmniej kilka dni, a potem problemy mogą się przenieść do najbardziej ruchliwych portów. Dziesiątki statków zmuszone do zmiany trasy i opłynięcia afrykańskiego Przylądka Dobrej Nadziei to wydłużenie terminów dostaw towarów o około dwa tygodnie i kilkadziesiąt tysięcy dolarów dziennie dodatkowych kosztów dla armatorów, biorąc pod uwagę same tylko koszty paliwa. Zdaniem Piotra Słupskiego długotrwała blokada Kanału Sueskiego mogłaby oznaczać, że część ruchu towarowego przeniesie się na ląd, aby uniknąć rosnących kosztów.