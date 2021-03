Brak chipów powoduje, że poszczególne państwa coraz bardziej dążą do uniezależnienia się od zagranicznych producentów. Prezydent USA Joe Biden w lutym zlecił analizę krajowych łańcuchów dostaw, na podstawie której ustalane mają być dalsze kroki ku samowystarczalności i sprowadzaniu inwestycji. Może to wywołać napięcia z partnerami z innych części świata. Aspiracją UE jest, by do 2030 r. zająć 20 proc. globalnej produkcji chipów. A to oznacza, że będzie rywalizować ze Stanami o nowe projekty. To zresztą już się dzieje – w tym miesiącu ogłoszono nową inwestycję Apple w Monachium. Spółka ma wydać miliard euro na centrum projektowania tych części.