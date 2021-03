‒ Mamy za sobą bardzo trudny rok. Mieliśmy do czynienia łącznie z trzema lockdownami. Odwiedzalność centrum wyniosła 70 proc. tego, co zanotowaliśmy w 2019 r. ‒ mówi Yoram Reshef, wiceprezes dużego warszawskiego centrum Blue City.

Jak podsumowuje PRCH, obroty placówek handlowych i usługowych w centrach handlowych spadły o 26 proc., do 96 mld zł. W największym stopniu dotknięte zostały usługi i rozrywka. Spadek ich obrotów w galeriach wyniósł odpowiednio 66 proc. i 59 proc. W najlepszej sytuacji byli sprzedawcy żywności. Tego typu sklepy mogły być otwarte cały czas. Ale i tu obroty zmalały o 5 proc.

Mniejsza sprzedaż sprawiła najemcom trudności z regulowaniem zobowiązań wobec właścicieli obiektów. Ci ostatni zanotowali lukę w budżetach rzędu 5 mld zł. To 45 proc. rocznych przychodów branży. Jej kłopoty mogą przełożyć się na sektor finansowy. Zadłużenie właścicieli centrów handlowych jest szacowane na 90 mld zł, a roczny koszt jego obsługi – na 1,9‒3,2 mld zł.

Wskazuje nierówne traktowanie podmiotów zajmujących się handlem. ‒ Takie same sklepy działające poza centrami handlowymi mogą prowadzić nieograniczoną działalność, a te w centrach już nie. Trudno tłumaczyć takie decyzje względami epidemicznymi, bo przecież zakupy odbywają się w sklepach, a nie poza nimi – dodaje.

Jak dodaje Anna Szmeja, prezes Retail Institute, część firm weszła w proces restrukturyzacji, inne rozważają zgłoszenie wniosku o upadłość, zwłaszcza z sektora gastronomii czy rozrywki. Do tego, by branża wróciła do formy sprzed pandemii, potrzeba wielu miesięcy nieprzerwanego handlu i stabilnej perspektywy przynajmniej roku czy półtora.