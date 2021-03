Wróćmy do gatunku „prezes PGZ”. Jakie konsekwencje ma to, że jego cykl życia trwa ok. 12 miesięcy? Po pierwsze, żaden z nich nie jest zainteresowany tym, by stawiać na badania i rozwój i dzięki nim tworzyć nowoczesne produkty. To procesy, które muszą potrwać kilka lat, by osiągnąć jakiekolwiek efekty. Oczywiście jest też ryzyko, że się nie uda. Jednak prezes PGZ wie, że nie ma tyle czasu. Dlatego ta dziedzina nie leży w jego polu zainteresowaniu. Po drugie, nie ma też szans na poważne zamówienia eksportowe. Częściowo wynika to z punktu pierwszego, bo nie mając wielu dobrych produktów, trudno coś sprzedawać. Ale także z tego, że negocjacje eksportowe również potrzebują więcej czasu niż rok – to wizyty w potencjalnie zainteresowanym kraju, testy na poligonach, przekonywanie decydentów itd. Ten proces wszędzie jest długotrwały. Jeśli co kilka, kilkanaście miesięcy zmieniają się ludzie prowadzący te projekty, to nie ma szans na zakończenie ich z sukcesem. Po trzecie, prezes PGZ to z natury istota nieposiadająca doświadczenia w sektorze zbrojeniowym. Jest to albo Staszek, który akurat chce się sprawdzić w biznesie, albo wiceminister, który chciałby już zmienić stanowisko i w końcu zacząć zarabiać poważne pieniądze , bądź znajomy znajomego, który chciałby zamienić jedną państwową spółkę na inną. I po kilku, kilkunastu miesiącach, gdy zaczyna mniej więcej rozumieć, o co chodzi w produkcji i sprzedaży broni, odlatuje niczym bocian jesienią. I cały cykl zaczyna się od nowa…