Jak mówił w grudniowym wywiadzie dla DGP wiceminister rozwoju pracy i technologii Marek Niedużak, fundacja będzie rozwiązaniem dla dużych i średnich przedsiębiorców. W dużej mierze tych, którzy dziś mają już stworzone różne wehikuły prawne poza Polską. Kluczową kwestią, wymagającą kompromisu z Ministerstwem Finansów, jest model opodatkowania takich fundacji. Jak wskazywał wówczas wiceszef MRPiT, problematyczna w projekcie jest kwestia zachowku. Zapowiadał, że w projekcie znajdzie się możliwość zrzeczenia się zachowku oraz możliwość rozłożenia go na raty. Wypłaty z fundacji rodzinnej dla danej osoby będą pomniejszały należny jej zachowek. – Gdybyśmy w ogóle nie zajęli się tą kwestią, rzeczywiście mógłby pojawić się problem. Część beneficjentów – spadkobierców – mogłaby zażądać zachowku, co w praktyce doprowadziłoby do zamknięcia fundacji rodzinnej. Nasze założenie jest takie, by pogodzić często przeciwstawne interesy: z jednej strony nie można odebrać praw przysługujących spadkobiercom, ale z drugiej strony nieracjonalne byłoby też dopuszczenie do sytuacji, w której niechęć jednej strony powodowałaby konieczność likwidacji fundacji rodzinnej – tłumaczył. Oceniał też, że w pełni realne jest to, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r.