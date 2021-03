Swoją prognozę na razie podtrzymuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Jak mówi, szanse na uzyskanie 4,4-proc. wzrostu PKB w tym roku nie zostały jeszcze do końca pogrzebane. Wszystko zależy jednak od drugiego półrocza, bo w pierwszej połowie raczej nie ma co liczyć na większe odbicie. Owszem, statystycznie PKB w II kwartale powinien wyraźnie wzrosnąć rok do roku. Zadziała efekt bardzo niskiej bazy z II kwartału 2020 r., kiedy to niemal całkowity lockdown doprowadził do spadku gospodarczego o ponad 8 proc. – Nie ma się jednak co łudzić, gospodarczo II kwartał nie będzie tak dobry, jak oczekiwano, bo dojdzie do pewnego przesunięcia: początek roku przyniósł znoszenie obostrzeń szybciej, niż się spodziewano, więc i wyniki mogą być lepsze, ale teraz trzecia fala znów pogarsza perspektywy – mówi Maliszewski. Według niego kluczowe dla prognoz będzie tempo szczepień. Według rządowych zapowiedzi ma ono wyraźnie wzrosnąć już teraz, bo będą się zwiększać dostawy od producentów. To by oznaczało stopniowe wychodzenie z lockdownu w drugim półroczu i powtórkę z tego, co już kilkukrotnie obserwowaliśmy: efektu odłożonego popytu w sklepach i szybkiego wzrostu konsumpcji.