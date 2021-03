Szacuje się, że ze zwolnienia z opłat eksploatacyjnych i za wynajem na podstawie ustawy covidowej skorzystała ponad połowa najemców galerii. Magdalena Frątczak, z międzynarodowej agencji nieruchomości CBRE, przyznaje, że są projekty, w których w więcej niż 85 proc. przypadków zostało zastosowane to rozwiązanie. Dzięki niemu najemcy zyskali w sumie ok. 3 mld zł.

Mechanizm zadziałał sprawnie przy pierwszym zamknięciu handlu, ale przy kolejnych już niekoniecznie. Abolicja jest bowiem udzielana w zamian za przedłużenie czasu trwania umowy o sześć miesięcy oraz okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności z powodu obostrzeń. Najemcy, którzy się na nią zdecydują przy każdym lockdownie, zwiążą się tym samym z centrum handlowym na coraz dłużej. Według Polskiej Rady Centrów Handlowych interpretacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii mówi o konieczności respektowania pełnego brzmienia przepisów. – To oznacza przedłużenie umów najmu o sześć miesięcy w odniesieniu do każdego zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych – mówi Agata Samcik. Przy czterech lockdownach (jak na razie w czterech województwach) to już dwa lata, plus czas, kiedy sklepy nie działały.

Teraz również najemcy zaczynają wzywać do zmiany przepisów . – Nie chcą przedłużać umów bez gwarancji, że za miesiąc sytuacja znowu się nie powtórzy – mówi Zuzanna Paciorkiewicz z Cushman & Wakefield. – Korzystamy z abolicji, ale nie jest ona korzystna ani dla wynajmujących, ani dla najemców. Z jednej strony mamy wakacje czynszowe, a z drugiej musimy przedłużyć umowy. Generuje to kolejne koszty i problem z utrzymaniem – tłumaczy Mariusz Michalik, kierownik rozwoju sieci w Coccodrillo. – Abolicja pomogła przetrwać najtrudniejsze tygodnie. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że czekają nas kolejne lockdowny i stanie się dla nas niekorzystna – dodaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Przedsiębiorcy apelują do rządu o zmiany. Centra handlowe chcą zniesienia abolicji i wprowadzenia dofinansowania do czynszów, co wspierałoby wszystkich dotkniętych skutkami lockdownu. Najemcy oczekują natomiast zmiany jej warunków – by umowa była przedłużana o czas trwania obostrzeń. Zdaniem Anny Wysockiej, dyrektora działu wynajmu powierzchni handlowych w JLL, abolicja czynszowa wymaga nowelizacji dostosowanej do obecnej i przyszłej sytuacji. Inaczej w miarę przedłużania się pandemii możemy spodziewać się bankructw ze strony zarówno właścicieli galerii handlowych, jak i firm z sektorów współpracujących z centrami.