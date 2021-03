– Z niepokojem przyglądamy się sytuacji, bo przecież właśnie z powodu problemów finansowych częstochowskiej huty ostatecznie nie przejął Sunningwell, czyli wcześniejszy zwycięzca przetargu. Niedomknięcie transakcji znowu wydłuży proces ewentualnej sprzedaży, co może spowodować jeszcze większy spadek wartości huty. Już teraz kwota 190 mln zł to zaledwie kilkanaście procent wartości kompleksu. Jeśli ostatecznie nie doszłoby do zawarcia transakcji, najbardziej optymalnym kupcem wydaje się Węglokoks bądź Polska Grupa Zbrojeniowa – wskazuje Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.