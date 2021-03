System pożyczek został też uznany za proporcjonalny do stawianego mu celu. Przedsiębiorstwa mające koncesję krajową obsługują bowiem większość połączeń pasażerskich i towarowych w Szwecji, walnie przyczyniając się do funkcjonowania systemu transportowego w tym państwie. Objęcie zaś pożyczkami przedsiębiorstw nieposiadających koncesji nie służyłoby temu celowi. Za trafną uznał też sąd ocenę Komisji, według której przyjęte przez Szwecję środki nie wykraczają poza to, co konieczne do osiągnięcia celu. W związku ze spełnieniem tych wymogów, w ocenie sędziów, nie naruszono też zakazu dyskryminacji przewidzianego w art. 18 TFUE.