Benzyna na stacjach kosztuje już tyle samo, co przed pandemią. W Warszawie cena litra bezołowiowego paliwa Pb95 to 5,18 zł. Wśród czynników wzrostu Urszula Cieślak z BM Reflex wymienia to, że baryłka ropy kosztuje już ponad 60 dol., ale i zmianę polityki cenowej sprzedawców paliw. – W okresie pandemii firmy zaczęły zapewne stosować trochę wyższą marżę, która rekompensuje niższe obroty, co powoduje, że te ceny mogą być na nieco wyższym poziomie – mówi DGP Cieślak.