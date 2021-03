Biznes jest rozgoryczony, że po zaledwie dwóch tygodniach od wyczekiwanego luzowania gospodarki znów musi się zamykać. Przedsiębiorcy proponują, by, jeśli to konieczne, zamiast obostrzeń wojewódzkich zmienić je na powiatowe. – To absurd, że każą nam zamykać działalność, podczas gdy zakażenia dotyczą miejscowości oddalonej o ponad 100 km – twierdzi jedna z osób prowadzących działalność hotelową.

Hotelarze mówią też o tym, że sobota była dla nich najgorszym możliwym dniem do wprowadzania obostrzeń. Dlaczego? Większość rezerwacji dotyczyła całego weekendu. Klienci skrócili pobyt, co spowodowało dodatkowe straty ze względu na poniesione koszty zaopatrzenia. – Mieliśmy przygotowane posiłki dla gości i nagle nie mamy co z nimi zrobić. Nie da się ich sprzedać, trzeba zutylizować, co także kosztuje – wskazuje przedstawiciel branży.