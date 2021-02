– Pięć lat temu kapitalizacja Tauronu była dwa razy wyższa niż obecnie. Jest to spółka, w którą niechętnie inwestują inwestorzy, chodzi nie tylko o akcje, ale też banki nie chcą udzielać kredytu na przedsięwzięcia koncernu. Choć spółka próbuje się „zazieleniać”, to instytucje finansowe mają mały apetyt na finansowanie podmiotów, które mają aktywa węglowe, a Tauron ma elektrownie węglowe i to bardzo stare. Zaczyna być bardziej rentowny, gdy energię dystrybuuje i sprzedaje, a nie sam produkuje – mówi DGP Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Jego zdaniem „zazielenianie” spółki przyszło zbyt późno i jedynym rozwiązaniem jest wydzielenie emisyjnych bloków energetycznych. Pytany, czy może dojść do połączenia Tauronu z PGE, o czym mówi się w branży, odparł, że taka integracja jest jednym z pomysłów, ale nadal warunkiem jest wydzielenie aktywów węglowych.