– Czy zwolnienia to słuszny kierunek? To zależy, co Poczta chce osiągnąć po stronie przychodów – zastanawia się Mateusz Chołodecki. – Jeżeli zamierza zwiększyć swój udział w rynku KEP, to nie widzę tu wielkiego pola do przeprowadzenia zwolnień. Celowe byłoby natomiast lepsze wykorzystanie obecnych pracowników, np. powierzenie listonoszom małych paczek, które dziś dostarczają kurierzy. To wymagałoby jednak większej elastyczności w zarządzaniu – podkreśla.