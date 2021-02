Producenci przyznają, że rok był dobry. Ale też pełen wyzwań. Chodzi o przerwanie łańcuchów dostaw wiosną, na skutek zawieszenia pracy w wielu fabrykach. Na przykład spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego (to takie marki jak m.in. Bosch i Siemens) przyznaje, że zamknęła swoje amerykańskie i europejskie zakłady na dwa–trzy tygodnie. Dużo lepsza była druga połowa roku, kiedy dostawy zaczęły się normalizować, a Polacy po oswojeniu się z nową sytuacją zaczęli być skłonni do inwestycji. Amica podała, że w trzech kwartałach 2020 r. jej sprzedaż w Polsce wzrosła o 6,6 proc. Wyniki za cały rok będzie dopiero publikowała, ale już wiadomo, że koniunktura rynkowa wspierała ją też w ostatnich miesiącach roku. Karcher (urządzenia do sprzątania) zanotował historycznie najlepszą sprzedaż w naszym kraju. Wstępne dane mówią o dynamice siedmiokrotnie wyższej niż przed rokiem i obrotach na poziomie 400 mln zł.