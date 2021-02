Według firmy badawczej NielsenIQ sprzedaż piwa w 2020 r. spadła o 1,6 proc. do 31,26 mln hl, przy czym dane te nie obejmują hoteli i gastronomii. Najwięcej stracił alkoholowy lager, ulubione piwo Polaków. - Jego udział w rynku zmalał o 1 pkt proc. do 82,2 proc. Rzadziej sięgaliśmy też po smakowe lagery. To kolejny rok z rzędu, w którym daje się zauważyć taki trend – zauważa Marcin Cyganiak, dyrektor komercyjny w NielsenIQ. Podkreśla jednak, że mimo ilościowego spadku sprzedaży rynek piwa urósł pod względem wartości. – Zwiększyła się ona o 3,1 proc. do 17,97 mld zł.