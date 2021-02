‒ Lockdown mógł rzeczywiście spowodować ubytek w konsumpcji, ale nie powinno to skłaniać do rewizji prognoz w średnim terminie. Owszem, I kw. będzie obarczony niepewnością co do rozwoju sytuacji pandemicznej i ryzykiem powrotu do obostrzeń, ale wraz z postępem akcji szczepień restrykcje powinny być łagodzone, stopniowo mogą przybierać np. regionalny charakter – uspokaja Grzegorz Maliszewski, ekonomista Banku Millennium . Jego zdaniem to, co się dzieje dziś z konsumpcją, przypomina wrzącą wodę pod przykrywką. Przykrywka – czyli styczniowy lockdown – powstrzymywała to, co się stało z popytem po jego zdjęciu z początkiem lutego. Podobnie może być w kolejnych miesiącach.