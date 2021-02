Nowoczesny zakład wraz z centrum badawczo-rozwojowym systemów magazynowania energii ma powstać na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w pobliżu Portu Gdańsk i terminala kontenerowego DCT. Wartość projektu jest szacowana na 200 mln dol. Ma on dać zatrudnienie ok. 500 osobom. To kolejna inwestycja w baterie w Polsce. Największy zakład ma pod Wrocławiem LG Chem. Separatory do baterii produkuje też SK Innovation w Dąbrowie Górniczej.