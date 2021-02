Modlin jest jednym z tych portów, w których sytuacja finansowa jest bardzo trudna. – Przyszłe funkcjonowanie lotniska jest zagrożone, bo pieniądze będą powoli się kończyć. Wystarczą do kwietnia, może do czerwca – mówi Marek Miesztalski, przewodniczący rady nadzorczej portu w Modlinie i skarbnik Mazowsza. Przyznaje, że jednym z wariantów ratowania lotniska jest wpuszczenie prywatnego inwestora, który niedawno zgłosił się do spółki. Nie chce zdradzać, kto nim jest, ale zapewnia, że to poważna firma działająca w branży lotniczej. Niewykluczone, że to jeden z dużych funduszy inwestycyjnych, który jest już zaangażowany w działalność przewoźników.